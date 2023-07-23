溫拿捱珍藏特刊紀念半世紀 陳友爆臭屁疑雲幾乎講手

無線娛樂新聞台報導：成立50周年嘅溫拿早前宣佈將辦最後一次演唱會，亦同時推出新碟仲有新書作紀念，呢日佢哋就喺書展舉行座談會分享呢半個世紀以來嘅一點一滴喇。身形比之前清減唔少嘅 譚詠麟 呢日狀態無改，仲話50年來大家依然老友非常難得呀。