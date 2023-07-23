溫拿捱珍藏特刊紀念半世紀 陳友爆臭屁疑雲幾乎講手
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無線娛樂新聞台報導：成立50周年嘅溫拿早前宣佈將辦最後一次演唱會，亦同時推出新碟仲有新書作紀念，呢日佢哋就喺書展舉行座談會分享呢半個世紀以來嘅一點一滴喇。身形比之前清減唔少嘅 譚詠麟 呢日狀態無改，仲話50年來大家依然老友非常難得呀。
呢日仲有一位追足半世界嘅長情Fans現身，仲帶埋收藏足足50年嘅珍藏到場同大家分享喇。多年來五個大男人相處，總冇可能冇爭拗，呢日佢哋就將當年故事當笑話重現，仲爆曾因一個臭屁而幾乎令大家友情出現裂痕呀。
網民點睇？
校長都話睇書好
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台