溫碧霞宣傳傳記新片憶成長舊事 14歲入行求父母簽約抗拒落淚

無線娛樂新聞台報導：溫碧霞 製作經年嘅傳記性電影即將上演，呢日佢現身宣傳時，就提到拍攝唔少畫面時都令自己回想年輕時嘅經歷，所以不時都被故事大為感動。Irene話將自己唔少成長過程都放入故事當中，而邀請 李麗珍 參與演出亦係其中一個重要原因。