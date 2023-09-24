溫碧霞宣傳傳記新片憶成長舊事 14歲入行求父母簽約抗拒落淚
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無線娛樂新聞台報導：溫碧霞 製作經年嘅傳記性電影即將上演，呢日佢現身宣傳時，就提到拍攝唔少畫面時都令自己回想年輕時嘅經歷，所以不時都被故事大為感動。Irene話將自己唔少成長過程都放入故事當中，而邀請 李麗珍 參與演出亦係其中一個重要原因。
佢又話同 陳玉蓮 關芝琳 惠英紅 等都係街坊，當年更曾見過蓮妹獲發哥護送返屋企。而14歲已經離家被發掘入行嘅佢，當年仲要求父母首肯簽約，亦勾起當年叛逆令雙親都失望嘅不孝事。
呢日佢喺一個歷史博物館亦回憶年幼嘅唔少故事，仲話非常懷念舊香港嘅情懷呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台