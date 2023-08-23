溫碧霞飄逸白色長裙亮相分享穿搭 車保羅入行逾40年透過觀察入戲
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無線娛樂新聞台報導：溫碧霞及車保羅等呢日出席一個時尚活動，溫碧霞以飄逸白色長裙亮相，分享自己穿搭心得，早前佢同老公及兒子去貴州探訪，順便帶阿仔參觀太爺故居，跟家人休息叉完電，佢又要忙於為新戲宣傳。
溫碧霞今年有新片喺內地上映，講兩位少女嘅成長故事，由自己一啲真人真事改編，呢啲人生經歷係令人慢慢成長，同場嘅車保羅年初參與綜藝節目而人氣急升，雖然入行超過40年，佢仍然好熱愛拍戲，望演唔同角色，車保羅最近拍一部作品飾演乞丐，透過觀察生活能幫助演戲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台