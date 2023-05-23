曾患乳癌近年低調歸隱 溫裕紅19號病逝終年54歲
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無線娛樂新聞台報導：2005年不幸患上乳癌嘅資深演員兼主持 溫裕紅 19號離世，終年54歲。同佢一樣係藝人之家成員嘅 韓馬利 回應查詢時，指Esther數年前癌症復發，近月情況轉趨嚴重，最終不敵癌魔病逝，同Esther相識多年嘅 寶珮如 亦喺社交平台悼念故友。
據稱溫裕紅嘅喪禮將喺下月中舉行，之後將奉移火化。
為TVB服務23年；曾主持《都市閒情》長時間、《文化新領域》等節目，又先後拍攝逾90部劇集嘅 溫裕紅 ，近年參與拍攝《七公主》同《食腦喪B》等作品，亦成為佢演藝人生當中嘅告別之作。
當年溫裕紅喺患乳癌後接受化療同大手術，之後身體逐漸好轉康復，亦繼續參與唔同演出，仲以過來人身份同一樣曾患上癌症嘅 林淑敏 互相支持鼓勵成為好友。到2020年溫裕紅逐步引退，有指佢其後歸隱田園生活，亦不時相約友好郊遊行山，可惜近日依然與世長辭息勞歸主。
網民點睇？
我们永远怀念你
南無阿彌陀佛
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台