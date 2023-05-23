曾患乳癌近年低調歸隱 溫裕紅19號病逝終年54歲

無線娛樂新聞台報導：2005年不幸患上乳癌嘅資深演員兼主持 溫裕紅 19號離世，終年54歲。同佢一樣係藝人之家成員嘅 韓馬利 回應查詢時，指Esther數年前癌症復發，近月情況轉趨嚴重，最終不敵癌魔病逝，同Esther相識多年嘅 寶珮如 亦喺社交平台悼念故友。