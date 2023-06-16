溫裕紅因癌症離世今設靈 家屬稱兩年前復發仍積極迎戰

無線娛樂新聞台報導：資深演員溫裕紅（Esther）於本年5月19日離世，終年53歲，今日低調進行喪禮，只供親友參與，並不對外公開，多位圈中好友送上花圈，當中包括張晉同蔡少芬夫婦、寶珮如、陳美詩及孫耀威等，而康子妮同謝芷倫則親自前來悼念好友。