溫裕紅因癌症離世今設靈 家屬稱兩年前復發仍積極迎戰
溫裕紅治喪委員會獲得Esther家人同意，發文公開Esther因患上「子宮平滑肌瘤」不敵病魔而離世。Esther過去三年幾經歷抗癌之路並不易走，面對疫情影響，使其治病路程顯得困難且孤單，治喪委員會又指Esther一直勇敢面對，從不介意分享抗癌嘅心路歷程，希望鼓勵與感染其他同路人，Esther於2005年患上乳癌，當時佢樂觀積極去面對，用咗大半年後抗癌成功，後來Esther常出席癌症病友嘅活動，想以過來人身份幫助及鼓勵有需要的人。
Esther十幾年來一直正常生活及工作，直至2019年再做過子宮手術，其後Esther於2021年3月身體不適，同年6月進行手術，再次展開兩年嘅抗癌之路，即使癌症再次來襲，Esther仍然勇敢迎戰，當佢知道自己時日無多，佢心願係讓更多人可以認識神，將來與家人喺天家可以再相聚，
熱愛生命嘅Esther個性堅強勇敢，為人低調，一生醉心演藝工作，向來不喜歡宣傳自己，以及甚少提及私人生活。
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