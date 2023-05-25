TVB大寶藏丨溫裕紅中學時期愛演話劇 醉心演藝工作以演員為終身職業...

TVB大寶藏丨溫裕紅中學時期愛演話劇 醉心演藝工作以演員為終身職業…

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無線娛樂新聞台報導：TVB大寶藏丨溫裕紅中學時期愛演話劇 醉心演藝工作以演員為終身職業

54歲資深演員溫裕紅於5月19日離世，喪禮6月中舉行，溫裕紅生前醉心演藝工作，於1998年接受《K-100》訪問，指自己中學時期已喜愛演話劇同唱歌，想以演員為終身職業，後來佢入演藝學院就讀五年，1996年畢業後加入無綫電視，成為旗下藝人，獲得不少演出機會，拍畢《食腦喪Ｂ》後決定離開娛樂圈，選擇歸隱田園過着農耕生活！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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