滑蛋牛河新祕訣大公開！Annie黃婉瑩親授街市選材至烹飪技巧一次過學懂

炒製技巧與材料處理

在最新一集的《流行都市》，Annie黃婉瑩帶來了一道家常美味——滑蛋牛河。這道菜不僅味道誘人，製作過程也極為簡單，非常適合忙碌的都市人。首先，選擇河粉是關鍵，Annie建議到街市的生麵店購買專門的「炒河粉」，這種河粉已經預先拌油，不易黏連，是炒製的最佳選擇。

炒河粉前，先將銀芽炒香，這樣可以避免在炒河粉時出水影響口感。接著，將河粉與蔥段、少量鹽水一起快速翻炒，這樣河粉就能均勻吸收調味，保持最佳口感。「炒河粉弄散、吹乾」是基本的處理方式。至於牛肉，則應選擇適合炒食的部位，並沿著橫紋切成薄片，這樣炒出來的牛肉既嫩又多汁。

調味與烹飪的完美結合

牛肉經過簡單的醃製後，下鍋快炒至剛熟即可。炒牛肉的油鍋不需清洗，直接用來爆香洋蔥和蔥段，然後加入調好的芡汁，煮沸後再將牛肉和銀芽回鍋，最後打入雞蛋製成滑蛋料。「將除河粉外的所有炒過材料回鍋，拌入雞蛋炒成滑蛋料，置於河粉上，即成」。這樣一來，滑蛋牛河就大功告成了，簡單幾步驟就能在家享受美味。

材料清單一覽

要製作滑蛋牛河，你需要準備以下材料：炒河粉400克、牛肉100克、洋蔥1/4個、銀芽80克、蔥1條（切段）、雞蛋1隻。調味料包括半茶匙鹽、2湯匙清水、1茶匙半生抽、1/4茶匙糖、少許麻油、少許胡椒粉、半茶匙生粉、1湯匙油。芡汁則需要3/4杯清雞湯、半茶匙鹽、半茶匙糖、1茶匙半生粉、少許胡椒粉。