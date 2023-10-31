與陳零九孫盛希為節目尋好聲音 張震嶽自嘲已成資深藝人

無線娛樂新聞台報導：張震嶽呢日率領陳零九、孫盛希、米非同男團U:NUS為全新音樂實景騷舉行開播記招。節目有別於一般廠內錄影，佢哋要走訪各地尋找好聲音，接棒做主持嘅張震嶽就話呢個節目好玩在於可以喺認識新嘅音樂人外，仲可以上山下海四圍去，亦因為咁所以製作組搵佢嗰陣就即刻答應喇。