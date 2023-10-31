與陳零九孫盛希為節目尋好聲音 張震嶽自嘲已成資深藝人
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無線娛樂新聞台報導：張震嶽呢日率領陳零九、孫盛希、米非同男團U:NUS為全新音樂實景騷舉行開播記招。節目有別於一般廠內錄影，佢哋要走訪各地尋找好聲音，接棒做主持嘅張震嶽就話呢個節目好玩在於可以喺認識新嘅音樂人外，仲可以上山下海四圍去，亦因為咁所以製作組搵佢嗰陣就即刻答應喇。
節目有笑有淚，當中孫盛希就話睇到節目中有唔少學員都可以直接出道，而呢個節目亦令佢有唔少收穫同激發。陳零九指個節目喺一個好放鬆嘅狀態下進行，就好似跟啲哥哥姐姐出去去旅行咁，完全唔似錄緊節目呀。
喺選秀比賽畢業嘅男團U:NUS，呢次就有為節目擔任助教，佢哋話面對咁多位前輩都會有啲緊張，當中U:NUS嘅成員高胥崴就話係聽張震嶽嘅歌長大，當傳媒問到在旁嘅張震嶽對此有咩感想時，張震嶽即自嘲係資深藝人，仲搞笑咁話好似一把劍插入心咁呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台