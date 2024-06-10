《芷珊約您》完結篇：千嬅上海演唱會幕後趣事大公開

驚喜現身與溫拿五子的回憶

《芷珊約您》昨晚播出最後一集，黎芷珊帶領觀眾深入探訪千嬅在上海站的演唱會後臺。千嬅在後臺分享了一些幕後趣事，特別是關於她的快速換衣經歷。她透露，雖然看似簡單的貼身褲反而是最難穿的，她笑說：「呢條褲著咗成一分鐘，因為我成身都係汗，啜住晒拉唔到上嚟，每次都要用半支爽身粉吸乾啲水份先，估唔到哩？」演唱會結束後，千嬅匆匆與黎芷珊離開現場，她解釋說：「其實係為咗安全問題，因為場館好大、好多觀眾要離開，要確保藝人離開咗場館先，等啲粉絲唔好有期待而唔走住，以防秩序上出現問題。」

回到酒店後，千嬅的好友任賢齊突然出現，給她一個驚喜。千嬅見到小齊後驚喜尖叫，隨後與他擁抱。小齊表示他希望能夠成為千嬅的嘉賓，與她合唱《花好月圓》，千嬅也爽快地答應了：「好呀，呢個萬眾期待。」此外，溫拿五子的成員也分享了他們過去的造型趣事。校長譚詠麟回憶說：「以前啲衫都係自己拎，當時冇人跟住我哋，所以嘢都係自己拎自己帶。」彭建新則透露了關於鍾鎮濤的一個小祕密：「阿B（鍾鎮濤）嗰件珠片係我啲妹釘，話釘完請食牛扒，講到今時今日都仲未請，一九七幾年喎！」阿B則談到他的經典羽毛造型：「唔記得邊度搵啲孔雀毛黐到通身都係，我為咗補償呢個過失，我就好專心研究時裝，真係睇咗好多雜誌。」校長還提到溫拿曾是潮流的指標：「我哋創造咗獅子頭、喇叭褲、鬆糕鞋，全部都係我哋創造出嚟！」