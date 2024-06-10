演唱會

《芷珊約您》完結篇：千嬅上海演唱會幕後趣事大公開

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

《芷珊約您》昨晚播出最後一集，黎芷珊帶領觀眾深入探訪千嬅在上海站的演唱會後臺。千嬅在後臺分享了一些幕後趣事，特別是關於她的快速換衣經歷。她透露，雖然看似簡單的貼身褲反而是最難穿的，她笑說：「呢條褲著咗成一分鐘，因為我成身都係汗，啜住晒拉唔到上嚟，每次都要用半支爽身粉吸乾啲水份先，估唔到哩？」演唱會結束後，千嬅匆匆與黎芷珊離開現場，她解釋說：「其實係為咗安全問題，因為場館好大、好多觀眾要離開，要確保藝人離開咗場館先，等啲粉絲唔好有期待而唔走住，以防秩序上出現問題。」

驚喜現身與溫拿五子的回憶

回到酒店後，千嬅的好友任賢齊突然出現，給她一個驚喜。千嬅見到小齊後驚喜尖叫，隨後與他擁抱。小齊表示他希望能夠成為千嬅的嘉賓，與她合唱《花好月圓》，千嬅也爽快地答應了：「好呀，呢個萬眾期待。」此外，溫拿五子的成員也分享了他們過去的造型趣事。校長譚詠麟回憶說：「以前啲衫都係自己拎，當時冇人跟住我哋，所以嘢都係自己拎自己帶。」彭建新則透露了關於鍾鎮濤的一個小祕密：「阿B（鍾鎮濤）嗰件珠片係我啲妹釘，話釘完請食牛扒，講到今時今日都仲未請，一九七幾年喎！」阿B則談到他的經典羽毛造型：「唔記得邊度搵啲孔雀毛黐到通身都係，我為咗補償呢個過失，我就好專心研究時裝，真係睇咗好多雜誌。」校長還提到溫拿曾是潮流的指標：「我哋創造咗獅子頭、喇叭褲、鬆糕鞋，全部都係我哋創造出嚟！」

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 