漢陽即興爆肚拍檔無所適從 譚嘉荃演出甩bra扣狼狽不堪
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無線娛樂新聞台報導：漢陽與譚嘉荃相隔9年呢晚再一齊開演唱會，薛家燕、陳榮峻、吳香倫、高皓正、敖嘉年及黃翊等圈中好友到場支持。
漢陽與譚嘉荃喺台上勁歌熱舞帶動氣氛，二人更挑戰演音樂劇，喺觀眾面前展現佢哋苦練嘅成果，不過佢哋對今次演出未算好滿意，譚嘉荃抱怨漢陽即興講對白，令佢有啲無所適從，而譚嘉荃坦言今次演出狀態不佳，臨開騷前佢隻眼腫咗，演出時突然甩bra扣，令佢大感狼狽！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台