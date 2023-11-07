潘偉源入行45年填出無數金曲 《好聲音》9唱將合作重演舞台經典
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無線娛樂新聞台報導：殿堂級填詞人 潘偉源 多年來創作過大量經典作品，即將入行45周年嘅佢會舉辦作品展演唱會，仲邀請《中年好聲音》嘅9位成員參與演繹， 涂家堯 鮑聖光 何博文 李泇霖 柳冕 羅金榮 區俊傑 馮志豪 一齊出席記者會喇。
佢哋呢日亦現場演繹一齊創作嘅全新歌《舞台》，而潘老師就話相信9位歌手都會將佢嘅作品賦予新味道喇，而大家對潘老師嘅作品都各有所好呀。大家都為今次演出努力練習同排練，佢哋獨唱之餘仲會有一個快歌Medley一齊表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台