潘靜文生日開Party見Fans 拍檔吳佩隆大讚主持表現

無線娛樂新聞台報導：25號就會踏入口頭歲生日嘅 潘靜文 ，事隔兩年之後再次同Fans舉行生日聚會，Sherman仲話因為去年被感染而無法同大家見面，仲話同大班Fans慶祝係一個好奇妙嘅感覺呀。呢日佢仲叫埋《Hands Up》嘅拍檔 吳佩隆 為佢擔任主持，仲一齊合照，又玩遊戲交流。