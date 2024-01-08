彭于晏拍槍戰戲被要求耍帥 劉雅瑟戴假肚沙灘逃難勁辛苦
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無線娛樂新聞台報導：劉德華監製兼主演嘅新戲《潛行》有唔少動作同爆破場面，華仔就話希望透過三場大型動作戲，將呢啲刺激嘅畫面結合戲味。而有份主演嘅 彭于晏 ，就指動作導演錢嘉樂希望佢喺一場槍戰爆破戲入面，表現得有型同好「穩」。
戲入面其中一場大型場面，就係華仔同 劉雅瑟 喺沙灘結婚時被尋仇而引發嘅槍戰，由於拍攝時一度落大雨，搞到成個場都有好多泥坑，令拍攝難度增加，而喺戲中扮大肚嘅劉雅瑟，就話因為個假肚好重，拍逃難戲嗰陣要顧住個肚之餘，又要抱住件婚紗跑，佢話每日拍完除低個假肚之後，都會發現自己成身都濕晒。
錢嘉樂就分享拍攝ending戲嗰一場戲，現場環境相當惡劣有唔少蝨，所以成日都環喺現場噴殺蟲水呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台