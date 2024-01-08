彭于晏拍槍戰戲被要求耍帥 劉雅瑟戴假肚沙灘逃難勁辛苦

無線娛樂新聞台報導：劉德華監製兼主演嘅新戲《潛行》有唔少動作同爆破場面，華仔就話希望透過三場大型動作戲，將呢啲刺激嘅畫面結合戲味。而有份主演嘅 彭于晏 ，就指動作導演錢嘉樂希望佢喺一場槍戰爆破戲入面，表現得有型同好「穩」。