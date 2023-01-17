潛行｜兩王一后加彭于晏新片聯手 緊湊預告片推出年內上映
新片由劉德華監製、關智耀 執導，仲有 任達華 特別演出，呢部警匪鬥智鬥力嘅動作電影，預告中雖然未能一窺故事全貌，不過見家棟謹慎中又帶驚慌咁話：「我怕死呀！」，而華仔也同樣滿眼狐疑咁話：「我都係！」到底呢兩句簡單對白，係兄弟間嘅打開心窗說亮話？定係互相試探嘅魚餌對白呢？佢哋兩個身份撲索迷離，正邪難定暗藏玄機。
短短15秒預告中，槍聲、爆破不斷，華仔身穿染有血迹嘅西裝、劉雅瑟喺病床落淚，連場畫面產生震撼同疑惑，令人屏息靜氣，而身為警察嘅彭于晏同任達華喺重重危機之下，又點樣對抗真正狡詐同凶殘嘅對手，有待年內上映嘅新片正式揭盅。
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