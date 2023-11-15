潛行｜華仔監製新片公開製作特輯 金像豐富陣容上演攻守大戰

無線娛樂新聞台報導：由劉德華監製嘅新片《潛行》將於明年初上映！呢部動作警匪片嘅首條製作特輯亦正式公開，匯聚多位金像級演員，包括劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、林雪、鄭則仕、姜皓文、劉俊謙，談善言，以及新一代實力演員朱鑑然，各自分享參演嘅心情，身兼監製嘅華仔仲透露電影劇本籌備已久，戲中無論劇情，仲有動作場面都力求創新，用心打造一場犯罪動作巨戰。