潛行｜華仔監製新片公開製作特輯 金像豐富陣容上演攻守大戰
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無線娛樂新聞台報導：由劉德華監製嘅新片《潛行》將於明年初上映！呢部動作警匪片嘅首條製作特輯亦正式公開，匯聚多位金像級演員，包括劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、林雪、鄭則仕、姜皓文、劉俊謙，談善言，以及新一代實力演員朱鑑然，各自分享參演嘅心情，身兼監製嘅華仔仲透露電影劇本籌備已久，戲中無論劇情，仲有動作場面都力求創新，用心打造一場犯罪動作巨戰。
電影嘅精彩片段亦率先曝光，見到華仔於天台上俯瞰，加上彭于晏、林家棟開槍駁火嘅刺激畫面，華仔仲激動爆出要Hack入警局，間接曝露佢嘅反派角色。身為監製同時主演嘅華仔仲話新片係參照一單透過暗網交易嘅販毒案件呀。
另一位主演林家棟，今次原來已經係同華仔第17次合作演出，佢仲話今次合作有另一層意義：「大家都覺得要盡快開始拍攝， 我哋由《風暴》到而家合作剛好十周年，佢對電影嘅熱誠、對演出嘅執着始終冇改變。」
而特地來港參與拍攝嘅彭于晏仲指今次合作相當興奮又過癮：「雖然之前有跟華仔哥、家棟哥合作過，但沒有真正的對手戲，還有林雪、任達華大哥，在現場是有種抱着學習的心態跟他們一起拍戲。」而飾演華仔太太嘅劉雅瑟，角色性格複雜：「我在第一次收到劇本之後就花了一個晚上看完，給我最大的感受是到底甚麼是好人？甚麼是壞人？」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台