20音樂單位參與首屆澳門國際音樂節 JW側田魏如萱接力獻唱12小時

無線娛樂新聞台報導：澳門舉辦首屆國際音樂節，邀請咗來自世界各地共20個音樂單位輪流演出，為觀眾帶嚟12小時馬拉松式嘅演唱舞台， 除咗香港代表： JW王灝兒 側田 SUPPER MOMENT 同 謝天華 之外，台灣代表有 魏如萱 ，仲有嚟自英國嘅搖滾勁旅 Suede 、唱作天后 JESSIE J 等。