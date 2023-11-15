20音樂單位參與首屆澳門國際音樂節 JW側田魏如萱接力獻唱12小時
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無線娛樂新聞台報導：澳門舉辦首屆國際音樂節，邀請咗來自世界各地共20個音樂單位輪流演出，為觀眾帶嚟12小時馬拉松式嘅演唱舞台， 除咗香港代表： JW王灝兒 側田 SUPPER MOMENT 同 謝天華 之外，台灣代表有 魏如萱 ，仲有嚟自英國嘅搖滾勁旅 Suede 、唱作天后 JESSIE J 等。
一向都好享受舞台演出既側田，演出時仲興奮到除帽同扭腰，當佢見到台下嘅容祖兒同監製舒文嘅時候，情緒仲再度高漲，事後佢都話玩得好開心，更表示演出反應好係一班音樂團隊嘅努力。JW就話自己呢次未有安排Live Band伴奏感到有啲美中不足，佢話若果再有機會參加，一定會搵埋Band嚟一齊盡情玩。樂隊Supper Moment為觀眾帶嚟驚喜獻唱未推出嘅新歌，主音Sunny仲唱太忘整損手指。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台