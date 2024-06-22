《濠玩夏水禮2024》澳門盛大開幕 Bob金剛領軍 明星水戰爆笑連場

星光熠熠參賽名單

隨著夏季的到來，澳門再次成為眾星雲集的熱點。今年的《濠玩夏水禮2024》由「喪玩隊」和「好玩隊」的隊長林盛斌（Bob）和金剛領銜，他們帶領著一群熱愛玩樂的明星，在這個夏日裡盡情享受水上樂趣。這場活動不僅是一場娛樂盛事，也象徵著對即將到來的巴黎奧運的支持和熱情。

今年的參賽者包括了周吉佩、陳婉衡、王嘉慧、林鈺洧、陸浩明、譚嘉儀、梁敏巧、鄧伊婷；以及周志康、餘思霆、梁超怡、黃婧靈、吳天祐、黃嘉雯、關楓馨、關嘉敏等明星。他們將在各種水上設施和爆笑遊戲中展開激烈的競爭，並在運動競技項目中一展身手。

開幕戰波濤洶湧

在《濠玩夏水禮2024》的首集中，Bob和金剛各自組隊展開了激烈的對決。「全員被「筋肉人」拉落水就輸」，Bob和金剛的策略和表現將決定勝負的關鍵。此外，還有隊際減磅挑戰，增添了比賽的不可預測性和樂趣。

記憶與策略考驗

在超旋風遊戲中，參賽者需要邊玩邊記住隊友傳遞的句子，但周志康的記憶似乎在尖叫聲中霤走，他不得不即興創造答案。「預判守方位置齊潑水，攻方金剛遭隊員出賣成集火目標！」這場遊戲不僅考驗了參賽者的記憶力，也考驗了他們的策略和團隊協作。

趣味滿分障礙賽

在二人三足夾波入箱比賽中，周吉佩和林鈺洧意外地合作出現失誤，而黃婧靈則展示了她驚人的頭球技巧。「用頭都識入波？」這些趣味滿分的挑戰讓現場氣氛熱烈，觀眾們也被這些明星的表現所吸引。