濠玩夏水禮2024狂野水戰！鄧伊婷勇猛飛身搶圈 關嘉敏瘋狂落水 隊伍激烈對抗引爆笑

瘋狂水上藝術體操與接力賽

濠玩夏水禮2024的第四集再次帶來刺激的水上遊戲，眾星雲集的陣容包括林盛斌、陸浩明、譚嘉儀、梁敏巧、鄧伊婷、金剛、吳天祐、黃嘉雯、關楓馨及關嘉敏等。這次比賽中，兩隊展開了一系列激烈的對抗，其中包括用身體套住拋出的呼拉圈。鄧伊婷在比賽中表現尤為突出，她「飛身搶圈夠勇猛」，展現了非凡的勇氣和體能。

參賽者在浮台上進行了一場別開生面的「藝術體操」比賽，其中六號和關嘉敏表演了單腳旋轉絲帶的動作，不幸「瘋狂落水」。此外，梁敏巧在跳繩比賽中竟然表現出不熟悉的一面，引起現場一陣哄笑。接著，吳天祐在螃蟹短跑接力賽中因玩壞道具而被罰，情況十分有趣。

激烈水上挑戰與戲劇性瞬間

在守方隊伍的挑戰中，他們戴著波波頭盔駕駛香蕉船，途中不僅要躲避對手的水槍炮轟，還有一幕全員墮船的戲劇性瞬間，場面慘烈卻又引人入勝。此外，「老隊長」Bob和金剛在人肉跨欄賽中大顯身手，他們不僅要跳過障礙，還要躲避從布簾後發射的水彈，「嗍晒氣」的他們展現了極高的競技精神和隊伍協作。

策略與智慧較量

在這場充滿笑聲和水花的比賽中，各隊伍不僅要靠體力和速度，更要用智慧來制勝。全體參賽者「靠邊瞓、逆向思維排排瞓」的策略究竟哪一個更有效，成為了觀眾和參賽者都極為關注的焦點。