濠玩夏水禮｜六美現身水上遊戲密實上陣 阿Bob隊氣勢強金剛隊無奈認低…
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無線娛樂新聞台報導：濠玩夏水禮｜六美現身水上遊戲密實上陣 阿Bob隊氣勢強金剛隊無奈認低威
林盛斌 金剛 同 黃美棋 傅嘉莉 楊潮凱 陸浩明 阮兒 黃婉恩 朱智賢 仲有 劉溫馨 一齊喺澳門拍攝節目《濠玩夏水禮》，睇佢哋玩好似好開心，但係潮凱就話攰到好似做足幾個鐘推胸運動一樣喇。
帶隊嘅阿Bob一樣話玩到筋竭力疲，但係就對可以強大實力擊退金剛一隊似乎幾滿意咁，但係美棋就不幸被肉緊隊友撞到飛嚟飛去喇。雖然身形細細粒，但係阿Bob就讚美棋心臟強大仲膽生毛呀。
同佢哋做對手嘅金剛隊睇落就似乎乎冇晒士氣，6號仲話似乎連聽力都受影響，金剛就懷疑對手將生活壓力同不滿發洩喺佢哋身上咁話喎。
雖然喺泳池已經飲咗唔少水，不過之後佢哋轉場去餐廳就繼續要擺嘢落肚，獎門人 曾志偉 亦都現身同佢哋擦返餐勁呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台