《濠玩夏水禮2024》首播爆笑不斷 水上遊戲激戰澳門 女神水著大晒Nice Body

首集精彩看點

《濠玩夏水禮2024》今晚於翡翠台首播，每逢周六晚上八點，觀眾可見到一眾明星在澳門的水上樂園中展開一場場激烈又搞笑的比賽。本季由「喪玩隊」和「好玩隊」兩支隊伍展開對決，隊長分別是林盛斌（Bob）和金剛，他們將帶領各自的隊員在各種水上設施中一決高下。

首集中，「喪玩隊」的Bob、周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧對抗「好玩隊」的金剛、周志康、餘思霆、梁超怡和黃婧靈（波波）。兩隊成員穿上泳裝，展示完美身材，畫面極具吸引力。首個遊戲「浮橋攻城戰」中，參賽者需爬浮橋並進行猜拳遊戲，輸者將跌入水中，勝者則繼續前進，直至一方達到終點。周志康和王嘉慧表現尤為出色，周志康「遇敵殺敵」，而王嘉慧則以一敵四的姿態成功達陣，被譽為「東張小拳後」。然而，Denice的表現卻拖累了隊伍，她的反應慢如未醒狀態，最終導致全隊敗北，接受了潑水懲罰。

隊長對決引爆笑

另一遊戲「今次鬥乜嘢」中，隊長Bob和金剛代表各自隊伍進行撲克牌大小比拼。不幸的是，金剛抽到了較小的「3仔」，而Bob則抽到「2仔」，使得金剛的隊伍蒙受失敗。此外，「人肉筷子夾波波」遊戲也十分有趣，參賽者需以二人三足的方式夾取球體放入箱中，比賽中發生了不少意外和笑料。

減磅大獎增趣味

節目增設了「最佳減磅大獎」，兩集比賽後，減重最多的隊伍將獲得價值7,000元的禮品。為了增加遊戲的趣味性，製作組在場地故意放置了大量零食，試圖誘使參賽者「落陷阱」。隊長進行突擊檢查時，發現波波偷吃杯麵和飲料，波波即場承諾再次努力減重。而吉吉則自首，承認吃了兩個杯麵，他幽默地表示：「我屙咗3篤屎，都OK嘅！」