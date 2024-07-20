《濠玩夏水禮2024》終極對決！Bob與Fabi帶領隊伍水中大戰 瘋狂水槍射擊笑料滿分
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今晚8點，翡翠台將播出《濠玩夏水禮2024》的精彩終極一集。節目中，「喪玩隊」由Bob、譚嘉儀、鄧伊婷、梁敏巧和陸浩明（6號）組成，將與「好玩隊」的金剛、關楓馨（Fabi）、黃嘉雯（Carmaney）、關嘉敏和吳天祐展開激烈的對決。
搞笑高潮：套圈圈韻律泳
首個遊戲「套圈圈韻律泳」中，兩隊成員需在浮床上接住不同大小的呼拉圈。6號在此遊戲中表現出色，「百接百中！」相反，吳天祐則一開始就失去平衡，跌入水中，成為隊伍的負擔。鄧伊婷則不畏艱險，一次勇敢地跳水接住呼拉圈，展現出驚人的勇氣。
浮台藝術體操：技巧與速度挑戰
接下來的「浮台藝術體操」同樣精彩。隊員們需在浮床上完成一系列指定動作，包括：- 單腳企轉絲帶- 轉呼拉圈10次- 拋高個波拍手3次- 跳繩3次Fabi在此遊戲中無失誤，迅速完成所有動作，展現出超凡的平衡力和速度。而吳天祐則意外地表現出色，順利完成跳繩挑戰，令觀眾刮目相看。梁敏巧則表現不佳，似乎雙腳被鉛球拖累，跳躍困難。
水槍射擊：激烈水戰
節目的高潮「水槍射擊」遊戲中，隊員們需要用水槍射擊對方頭盔上的波波。譚嘉儀、鄧伊婷和梁敏巧駕駛橡皮艇，不幸成為對手的射擊目標，場面搞笑而緊張。「好玩隊」的關嘉敏、Fabi和吳天祐則積極反擊，尤其是關嘉敏，成為重點攻擊對象，一度搞到全隊落水。在混亂中，Bob趁機「劫船」，增添了更多笑料。究竟哪一隊能夠在今晚的節目中勝出，贏得更多的金牌？敬請期待！
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圖片來源：TVB