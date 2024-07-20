《濠玩夏水禮2024》終極對決！Bob與Fabi帶領隊伍水中大戰 瘋狂水槍射擊笑料滿分

今晚8點，翡翠台將播出《濠玩夏水禮2024》的精彩終極一集。節目中，「喪玩隊」由Bob、譚嘉儀、鄧伊婷、梁敏巧和陸浩明（6號）組成，將與「好玩隊」的金剛、關楓馨（Fabi）、黃嘉雯（Carmaney）、關嘉敏和吳天祐展開激烈的對決。