灣仔地膽C君帶你遊走美食地圖 連陳奕迅都讚好大排檔不容錯過

灣仔舊日足跡重遊

在《美食新聞報道》第二十五集中，自稱「灣仔地膽」的C君帶領蔡景行（行仔）探索他的私家美食清單。他們的美食之旅從大坑開始，到訪了連陳奕迅（Eason）都讚不絕口的大排檔。C君興奮地分享：「呢檔喺大坑好出名，Eason仲話：『冇食過呢間嘢就等於冇嚟過大坑！』」在這裡，他們不僅品嘗了當地美食，還偶遇了籃球評述員及教練翁金驊，後者透露自己已是這家大排檔的常客多年。「食咗十幾年架啦，朝朝都喺到。」C君和翁金驊的對話中充滿了輕鬆幽默。

接著，C君帶領行仔前往灣仔駱克道，這裡不僅是他和陸永的舊日足跡，也是他們音樂生涯的起點。「我哋以前錄音就係喺呢幢商業大廈到，DJ Tommy同DJ Galaxy 嘅舖頭，咁佢哋簽咗我同陸永之後，做咗農夫嘅經理人合作。」他們的音樂作品《456Wing》和《風山水起》都是在這裡錄製的。不幸的是，他們經常去的牛雜店已經結業，現在變成了一家生果店。C君開玩笑說：「咁做唔做呢行好呀，你話，係咪，上鏡好鬼衰！即係話你。」

灣仔美食再發現

最後一站，C君推薦了位於灣仔告士打道的漢發麵家，這裡的厚切豬膶麵是他的最愛。「屋企覺得人豬膶補血，會煮豬膶湯，食慣呢個味，大個見到豬膶都會叫嚟試。豬膶即食麵，可能係香港獨有。」每塊豬膶都十分厚實，「咬落去完全淋，表面有爽脆質感，無酥味，有啲酒同薑味，落咗湯，令麵都好好味。」他們的美食之旅不僅讓人垂涎三尺，也帶來了許多歡笑和回憶。