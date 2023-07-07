火雞 孫漢霖首嘗Busking滋味 透露將與《聲夢》戰友拍綜藝

孫漢霖首嘗Busking滋味 透露將與《聲夢》戰友拍綜藝

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：憑《聲夢傳奇》收獲咗唔少人氣嘅 火雞 孫漢霖，呢日現身商場舉行首個busking，吸引咗唔少途人同fans圍觀。

對於自己首次busking，火雞話自己有啲緊張，唱前又有好多擔心，但當吸到商場開口唱之後，見到特登嚟支持自己嘅fans，同埋圍觀嘅途人，就即刻有返信心喇。至於講到未來動向，火雞就透露《聲夢》會有音樂同綜藝節目，而自己亦將會有新歌推出，希望大家會鍾意呀。

網民點睇？

好耐無見火雞了！期待你的新歌，支持你加油💪💪

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 