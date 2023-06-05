炎亞綸公司簽入李玉璽蔡黃汝 親解豬籠入水交千萬稅傳聞
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無線娛樂新聞台報導：炎亞綸年前創立個人工作室自己管理同經營事業，呢日仲以CEO身份現身，宣佈同 李玉璽 蔡黃汝 簽定經理人合約，仲由「新人教父」李亞明手上「搶走」既係佢藝人又係佢親生寶貝仔嘅李玉璽，李亞明呢日現身記者會時，仲話呢次感覺非常奇妙，講笑話好似嫁女咁樣呀。
不過一向只為自己努力嘅Aaron，而家成為老闆之後就要更加忙喇。至於豆花妹就話會繼續主持同戲劇上嘅發展，仲搞笑話要組成組合咁話喎。
因為代言多籮籮被指交稅金額高達千萬台幣嘅炎亞綸，呢日又提到自己唔夠膽同其他大哥級數嘅藝人比較，仲話交嘅稅同自己心中數字估計都唔差太遠，仲叫現場傳媒朋友可以向會計同事查詢喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台