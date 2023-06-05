炎亞綸公司簽入李玉璽蔡黃汝 親解豬籠入水交千萬稅傳聞

無線娛樂新聞台報導：炎亞綸年前創立個人工作室自己管理同經營事業，呢日仲以CEO身份現身，宣佈同 李玉璽 蔡黃汝 簽定經理人合約，仲由「新人教父」李亞明手上「搶走」既係佢藝人又係佢親生寶貝仔嘅李玉璽，李亞明呢日現身記者會時，仲話呢次感覺非常奇妙，講笑話好似嫁女咁樣呀。