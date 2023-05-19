炎亞綸分享護膚心得 自言膚質與當今男團平起平坐
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無線娛樂新聞台報導：炎亞綸呢日現身台北出席一個醫美代言活動，炎亞綸要專注演藝事業，又要打理自己飲食生意，生活非常忙碌，佢好注重護膚，自言與當今男團平起平坐。
部份都市人有容貌焦慮，炎亞綸坦言冇呢方面嘅煩惱，反而佢擔心有時作風太高調，同時炎亞綸亦分享護膚心得，佢認為深層卸妝清潔及眼周保濕最重要。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台