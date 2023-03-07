Gigi翻唱哥哥名作《今生今世》 原作許愿大讚情感表達細膩
Gigi去年喺參加《聲生不息》認識許愿，原來當時已經受到對方唔少指導，除咗唱歌就連台上表現都一樣有意見提點自己，到今年竟然有機會可以翻唱佢同哥哥當年嘅名作，就更加榮幸喇。
雖然原作者都讚，但係Gigi就話仲覺得可以表現得更好，仲話往後有機會一定會再改進咁話。佢又話因為《今生今世》係大家耳熟能詳之作，所以要翻唱有唔少壓力，不過同時又希望可以表達唔同嘅味道呀。
新歌MV當中亦刻意營造懷舊感，好似衣著同電話亭都係昔日產物，而Gigi拍攝時都覺得非常有趣呀。
網民點睇？
支持Gigi 💜💜💜
繼續加油🔥🔥🔥
Gigi 加油，你一定可以做到最好的✌️
支持❤❤❤❤❤
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