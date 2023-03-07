Gigi翻唱哥哥名作《今生今世》 原作許愿大讚情感表達細膩

無線娛樂新聞台報導：今年係哥哥張國榮逝世20周年，唔少新生代歌手應邀重唱當年哥哥嘅經典歌曲，輯錄成專輯作紀念，其中已確認將出席致敬音樂會嘅 炎明熹 ，翻唱嘅《今生今世》早前一喺網上推出就大受歡迎，而創作原曲嘅 許愿 亦都大讚Gigi嘅表現呀。