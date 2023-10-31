Gigi獲傑出學員曝藝名由來 任暟晴忙考試升大學盼出個人歌

無線娛樂新聞台報導：炎明熹 呢日罕有以一身露臍貼身長裙，參與歌唱學校嘅周年活動，身為師姐嘅佢呢日雖然未有現場表演，不過就以嘉賓身份頒獎，又獲母校頒發傑出學員獎，Gigi仲提到連自己藝名「炎明熹」都係由老師安排俾佢，真係可以話一切由此而起呀。