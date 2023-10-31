Gigi獲傑出學員曝藝名由來 任暟晴忙考試升大學盼出個人歌
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹 呢日罕有以一身露臍貼身長裙，參與歌唱學校嘅周年活動，身為師姐嘅佢呢日雖然未有現場表演，不過就以嘉賓身份頒獎，又獲母校頒發傑出學員獎，Gigi仲提到連自己藝名「炎明熹」都係由老師安排俾佢，真係可以話一切由此而起呀。
12歲已經開始學習唱歌嘅Gigi，當年因為日唱夜唱所以獲家人安排正統學習同培養興趣，仲話從來冇估到自己會成為一名歌手呀。 任暟晴 呢日亦都係表演嘉賓之一，不時都會Cover唔同歌曲嘅佢，呢日就話非常渴望可以推出個人歌曲，不過同步要準備報考大學，難怪佢都話可以太心急喇。
幾位活潑小妹妹 XiX 呢日亦為師弟妹現場獻唱，早前仲傳出佢哋同 Iron Manager 郭偉亮 發生拗撬，呢日佢哋就解釋係因為大頭蝦同其他原因所以受到爸爸一樣嘅Eric責備，仲話一定會加倍留意改善呀。
網民點睇？
Gigi💜💜
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台