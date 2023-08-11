獨家丨炎明熹宣佈將於年底舉行個唱 對大學生活既期待又緊張
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無線娛樂新聞台報導：今年4月啱啱滿咗18歲嘅 Gigi炎明熹，出道兩年嚟工作學習兩邊忙，喺暑假時Gigi終於可以抽出時間為自己開設個人戶口同申請信用卡。
向來思想跳脫嘅Gigi，對於擁有人生第一張信用卡，佢竟然係擔心自己會遴迍唔見卡，又或者係唔記得密碼等，相當搞笑。
對於嚟緊就要踏入校園成為大學新鮮人，Gigi就話心情雖然緊張，但都有唔少期待，因為終於可以學到自己一直鍾意嘅時裝設計呀。
呢日Gigi仲為一眾Gi炎粉帶嚟一個好消息，就係佢將會喺年底舉行首個個人音樂會呀，仲話到時會帶一啲大家未聽過佢演唱嘅作品畀大家聽呀！至於講到個唱嘅歌衫，Gigi就話搵咗一個好有份量嘅前輩幫手，所以自己都好期待呀！
網民點睇？
好期待Gigi的個人演唱會 🎉🎉🎉
超級期待Gigi的新歌MV,還有年底的個人演唱會,加油啊✌✌🤗🤗
Support Gigi炎明熹! Looking forward to seeing Gigi’s solo concert & Gigi’s new solo song MV!
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台