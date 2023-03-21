炎明熹新歌獲土耳其網紅大讚感吃驚 劉浩龍憶初見張國榮難忘回憶

無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）、劉浩龍、鄭俊弘（Fred）及何雁詩等，呢日為TVB節目《勁歌金曲》錄影，炎明熹早前推出苦情歌《大開眼界》，反應不錯，點擊率直衝100萬，連土耳其網紅都大讚好好聽，炎明熹原來有睇到別人轉發相關內容，佢感到大吃一驚。