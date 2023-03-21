炎明熹新歌獲土耳其網紅大讚感吃驚 劉浩龍憶初見張國榮難忘回憶
炎明熹稱目前要先增強自己，再慢慢踏去不同嘅步伐，暫時未敢諗邁向國際，炎明熹兼顧事業與學業，嚟緊仲要備戰香港中學文憑考試（DSE），佢頗有信心能陪應付DSE，皆因之前參加《聲夢傳奇》時，佢有堅持繼續返學，炎明熹稱目前準備OK，最重要係心態調整，唔好驚考試，炎明熹暫時未有「閉關」溫書打算，要睇公司安排。
同場嘅劉浩龍今次唱新歌《沒人坐的梳化》，仲演繹張國榮金曲，佢憶起初見張國榮嘅難忘回憶，當時梅姐梅艷芳好照顧新秀出身嘅小師弟，曾獲邀到梅姐屋企食飯，劉浩龍到場見到張國榮、梁朝偉等巨星，當時哥哥行埋佢身邊，叫得出佢個名，又記得佢係邊一屆新秀冠軍，令劉浩龍頓時呆咗，劉浩龍笑指哥哥下一句係叫佢要減肥。
鄭俊弘及何雁詩難得夫妻檔工作，二人話題離唔開囝囝Asher，鄭俊弘覺得囝囝對音樂幾有興趣，希望兒子自由發展，嘗試唔同樂器。
網民點睇？
希望gigi的歌繼續被更多人聽到，加油
GI 大開眼界好聽
gi 真係令人大界眼界💜💜💜
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