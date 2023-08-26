Gigi個唱門票秒掃光健身操體能 林奕匡見證美棋與男友訂婚憶緣份故事…
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無線娛樂新聞台報導：Gigi個唱門票秒掃光健身操體能 林奕匡見證美棋與男友訂婚憶緣份故事
日前宣佈將會展開個人首次演唱會嘅 炎明熹 ，售票反應非常熱烈，兩場門票火速售罄。不過呢日Gigi現身一個電台活動時，就話自己喺開售時心情非常緊張，仲話見到大家嘅反應之後，自己會盡所有力量到時為大家表演呀。
近日已經開始做Gym苦練體能嘅佢，就話已經開始見到成績，仲話希望持續之下會有更明顯效果呀。雖然平時比較少接觸運動，不過來自火星嘅佢被問到有咩運動想試時，就竟然提出想學古代射箭，仲話係被動漫情節而吸引自己，如果有機會拍劇一騷箭藝就完美咁話呀。
至於 林奕匡 呢日就推出新歌MV，佢仲提到MV拍攝當日少有地捱通宵，既要淋雨又要揸車，令佢覺得非常有趣。至於早前佢見證 黃美棋 被拍拖11年嘅男友公開求婚成功，在場嘅阿Phil就提到當時非常感動，仲記起年前佢同太太結婚之旅，美棋同阿Ray亦都同行，覺得同呢對朋友非常有緣，亦再祝賀佢哋幸福美滿呀。
網民點睇？
預祝炎明熹演唱會成功🎉
加油炎明熹
期待炎明熹的個唱🥰🥰🥰
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台