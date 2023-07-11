炎明熹廣州塔前表演心情緊張 盼未來新作嘗試挑戰電音舞曲
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無線娛樂新聞台報導：日前為 胡鴻鈞 巡迴演唱會尾場擔任完嘉賓嘅 炎明熹，呢次廣州之行仲參與咗另一個戶外表演，喺當地地標廣州塔前演出，Gigi更為現場觀眾連唱多首歌曲，首次去到現場表演嘅Gigi仲話非常興奮，仲話自己以高中畢業生身份參加表演，對即將會考放榜心情仲有啲緊張呀。
近日推出新歌嘅佢，又提到希望未來有機會試吓跳唱或者電音作品，仲話希望有機會再到當地開騷表演呀。
網民點睇？
支持炎明熹💜🔥可以在現場聽到Gigi唱Live真的好正🥰🥰期待Gigi更多不同舞曲的演出😍😍
炎明熹加油，支持你💪🏾💪🏾💪🏾💪🏾
Bravo Gigi! Great live Gigi! Looking forward to seeing Gigi’s solo concert & Gigi’s solo CD/Album!
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台