炎明熹廣州塔前表演心情緊張 盼未來新作嘗試挑戰電音舞曲

無線娛樂新聞台報導：日前為 胡鴻鈞 巡迴演唱會尾場擔任完嘉賓嘅 炎明熹，呢次廣州之行仲參與咗另一個戶外表演，喺當地地標廣州塔前演出，Gigi更為現場觀眾連唱多首歌曲，首次去到現場表演嘅Gigi仲話非常興奮，仲話自己以高中畢業生身份參加表演，對即將會考放榜心情仲有啲緊張呀。