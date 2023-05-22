獨家直擊丨炎明熹廣州騷前花絮 親解姑丈《中年好聲音2》參賽可能？
廣告
無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）日前挑戰喺廣州4萬人戶外場地演出成就解鎖，TVB娛樂新聞台派出主播王鎮泉同大家直擊騷前花絮，「Gi炎粉」應該好想知道佢開騷前有咩準備！
炎明熹透露自己兩個開聲秘訣，又帶大家睇吓自己間房，整齊到連泉叔都大讚，炎明熹仲有一件每次出埠必帶嘅嘢！而炎明熹喺綵排前心情好輕鬆，無懼挑戰大型場地，平時愛搞笑嘅炎明熹，一上台即信心十足！
炎明熹自爆天生手汗多，每次演出都有啲緊張，現年18歲嘅炎明熹唔使姑丈接送，姑丈安心喺台下欣賞呢次演出，炎明熹大爆姑丈不時指點佢嘅唱功，講到《中年好聲音2》開始接受報名，炎明熹原來有叫姑丈參賽！？
網民點睇？
Gigi真係很可愛率真不造作，天籟之音，Gi持💜🔥
恭喜明熹成就解鎖，順利完成廣州戶外 show！期待你未來個人演唱會
真誠又率真可愛，Gi女真係好得錫🥰🥰💜
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台