炎明熹拍新廣告迎接成年 獻唱多首哥哥金曲心情緊張

無線娛樂新聞台報導：炎明熹 早前為咗紀念張國榮離世20周年，應邀清唱多首哥哥過往嘅經典歌曲，呢日Gigi喺拍攝快餐店新廣告時，就提到呢次經驗令自己緊張又興奮，仲特別要求作好準備先再拍攝呢條短片，唔好失禮向哥哥致敬嘅機會同自己呀。