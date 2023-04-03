炎明熹拍新廣告迎接成年 獻唱多首哥哥金曲心情緊張
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹 早前為咗紀念張國榮離世20周年，應邀清唱多首哥哥過往嘅經典歌曲，呢日Gigi喺拍攝快餐店新廣告時，就提到呢次經驗令自己緊張又興奮，仲特別要求作好準備先再拍攝呢條短片，唔好失禮向哥哥致敬嘅機會同自己呀。
拍攝當日Gigi幾乎係以素顏真面貌上鏡，仲獲唔少網友大讚，而佢就話自己非常鍾意簡單嘅打扮，不過當日其實有化淡妝同畸為整理個頭髮先出鏡咁話喎。
Gigi仲有幾日就會迎接佢嘅18歲生日，講到最想做咩時，佢就話首先最想去換領成人身份證，亦打算同家人Fans一齊度過慶祝喇。身為高中生嘅佢又要面對文憑試嘅考驗，Gigi就話考試壓力一直都有，自己仲會靠食嘢嚟減壓，仲祝各位考生都齊齊順利考到好成績呀。
網民點睇？
預祝Gigi 生日快樂，飛龍在天，天天稱心如意～～
預祝Gigi 18歲生日快樂💕😘🎂最緊要身體健康💪💪💪👏👏👏💜💜💜💜💜👍👍👍🥰
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台