Gigi將完成DSE即約同學畢業旅行 MC張天賦新戲上畫盼演奸角磨練…
廣告
無線娛樂新聞台報導：Gigi將完成DSE即約同學畢業旅行 MC張天賦新戲上畫盼演奸角磨練演技
喺《十大中文金曲》頒獎禮獲得唔錯成績嘅 張天賦 炎明熹 呢日同 鍾柔美 孫漢霖 文凱婷 冼靖峰 何晉樂 同 陳柏宇 等喺頒獎禮當晚一齊現身另一個音樂會慈善獻唱，而DSE考試已經步入尾聲嘅Gigi，就話主科都已經完成，考完最後一科後就會同同學一齊去畢業旅行喇。
而啱啱出埠返港就接連喺兩個頒獎禮都有不俗收穫嘅MC，就話自己有份演出嘅新戲即將上映，仲話希望有更多機會可以磨練演技多啲參與唔同演出，仲話想參演奸角，認為發揮會更大咁話。
至於下學年就升讀中六嘅Yumi，就話除咗工作之外已經開始準備出年應考DSE，會抽更多時間溫習讀書呀。而捲入桃色風波被指介入男友 湛耀東 感情嘅 文凱婷 呢日就再次澄清，仲指雙方家人同朋友都了解支持呀。
早前榮升第二任爸爸嘅Jason忙住湊兩個前世情人，不過下個月嘅英國演出，就斷言唔會帶埋佢哋同行，因為擔心難以兼顧同唔夠時間休息呀。
網民點睇？
Support Archie 🔥現場聽到Bug Fix 超正❤
支持炎明熹，加油💜
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台