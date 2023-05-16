Gigi現身拍快餐店新廣告 預告台灣遊歷下月迎畢業
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無線娛樂新聞台報導：繼上次為快餐店獻聲廣唱廣告歌之後， 炎明熹 呢次正式喺新廣告現身，Gigi仲以黃色打扮搭配宣傳廣告客戶嘅全新早餐系列，但係佢就話自己嘅飲食習慣唔太健康，如果有工作安排仲會冇晒胃口，不過佢會迫自己做嘢前，點都食啲嘢先喇。
好多人話一日之中早餐最重要，Gigi就話細個唔太注重早餐習慣，不過入行之後就開始要先早餐先開工，等自己有足夠能量應付呀。
Gigi又講到，自己廚藝雖然唔叻，不過都有時會煮簡單菜式，仲話對雞蛋嘅唔同烹調方式有多少研究呀。已經完成DSE考試嘅佢，又安排好同同學一齊去台灣旅行，仲話下個月就係高中畢業禮，自己非常期待呀！
網民點睇？
Gigi ❤❤❤❤❤
🤩炎明熹👍🏻💜💜💜
支持Gigi
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台