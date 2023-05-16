炎明熹 Gigi現身拍快餐店新廣告 預告台灣遊歷下月迎畢業

Gigi現身拍快餐店新廣告 預告台灣遊歷下月迎畢業

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：繼上次為快餐店獻聲廣唱廣告歌之後， 炎明熹 呢次正式喺新廣告現身，Gigi仲以黃色打扮搭配宣傳廣告客戶嘅全新早餐系列，但係佢就話自己嘅飲食習慣唔太健康，如果有工作安排仲會冇晒胃口，不過佢會迫自己做嘢前，點都食啲嘢先喇。

好多人話一日之中早餐最重要，Gigi就話細個唔太注重早餐習慣，不過入行之後就開始要先早餐先開工，等自己有足夠能量應付呀。

Gigi又講到，自己廚藝雖然唔叻，不過都有時會煮簡單菜式，仲話對雞蛋嘅唔同烹調方式有多少研究呀。已經完成DSE考試嘅佢，又安排好同同學一齊去台灣旅行，仲話下個月就係高中畢業禮，自己非常期待呀！

網民點睇？

Gigi ❤❤❤❤❤

🤩炎明熹👍🏻💜💜💜

支持Gigi

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 