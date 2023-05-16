Gigi現身拍快餐店新廣告 預告台灣遊歷下月迎畢業

無線娛樂新聞台報導：繼上次為快餐店獻聲廣唱廣告歌之後， 炎明熹 呢次正式喺新廣告現身，Gigi仲以黃色打扮搭配宣傳廣告客戶嘅全新早餐系列，但係佢就話自己嘅飲食習慣唔太健康，如果有工作安排仲會冇晒胃口，不過佢會迫自己做嘢前，點都食啲嘢先喇。