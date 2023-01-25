[獨家]炎明熹客串《愛．回家》做自己 去年成績驕人過年封大利是
Gigi呢次演出雖然只係做返自己，不過佢都一樣做足功課，本身已經係《愛．回家》迷嘅佢，仲話要同晚晚「見面」嘅各位演員合作，諗起已經非常緊張，老友手汗仲出哂嚟同大家Say Hi咁話喎。
話晒都係劇迷之一，Gigi就話自己最深印象就係早前播出，熊若水成為唧暗瘡達人嘅一集喇，仲幻想自己可以客串呢一集演出呀。Gigi兔年一開就有非常好成績，好似歲晚就先後受邀演出央視同廣東衛視兩個大型春晚喇，Gigi仲話非常榮幸有份參與演出，仲獲成龍大哥現場指點呀。
除咗大型演出之外，Gigi又喺幾個內地大型頒獎禮接連得獎，佢就話每一個獎項對自己都非常重要，亦係自己最大嘅推動力，仲要非常感謝一直協助自己嘅幕後工作人員咁話呀。過年期間Gigi亦趁放假返家鄉同屋企人共聚，Gigi仲準備咗大利是送俾家人，表達自己嘅孝心呀。
網民點睇？
炎明熹好乖女好孝順 👍😄💯
有炎明熹客串，一定坐定定喺電視面前睇😍😍
又有Gigi,好開心😁😁💜💜
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