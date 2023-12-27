炎明熹與歌迷義工聖誕探訪 為老友記唱歌扭氣球暖心
廣告
無線娛樂新聞台報導：炎明熹 今年唔止事業發展順利，聖誕期間又先後同聲夢成員再次開騷，呢日又同歌迷會嘅義工隊成員齊齊到老人院探訪，為老友記唱吓歌仔玩遊戲，Gigi同歌迷們仲分別為各位哥哥姐姐戴冷帽同頸巾等聖誕禮物，認真有心呀。
Gigi話因為學業事業兩忙，今次已經係相隔一段時間之後再同歌迷一齊出席活動，加上今次同一班老友記一齊度過溫暖嘅時光，就覺得特別有意義喇。
原來Gigi唔止唱歌叻，呢日亦展現佢扭氣球嘅強項，原來佢自細學過大人小朋友都鍾意嘅手法，仲為今次探訪再特訓，仲話希望往後有更多機會參與唔同義工活動呀。而一班哥哥姐姐一樣非常歡迎Gigi同歌迷們到訪，難怪佢哋都大讚呢個後生女又甜又乖女啦。
網民點睇？
Gigi ❤❤❤
支持Gigi 炎明熹💜💜💜
愛心滿滿，正能量💜炎明熹👍🏻👍🏻👍🏻
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台