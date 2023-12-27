炎明熹與歌迷義工聖誕探訪 為老友記唱歌扭氣球暖心

無線娛樂新聞台報導：炎明熹 今年唔止事業發展順利，聖誕期間又先後同聲夢成員再次開騷，呢日又同歌迷會嘅義工隊成員齊齊到老人院探訪，為老友記唱吓歌仔玩遊戲，Gigi同歌迷們仲分別為各位哥哥姐姐戴冷帽同頸巾等聖誕禮物，認真有心呀。