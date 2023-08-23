炎明熹舉行首次個人演唱會 直言壓力太大冇覺好瞓

無線娛樂新聞台報導：出道兩年嘅炎明熹Gigi，終於舉行屬於自己嘅個人演唱會喇！呢日佢開記者會宣佈，將會喺10月開騷嘅好消息，而演唱會合作單位都各派代表出席，並為Gigi送上唔同嘅祝福禮物。至於過去同Gigi合作過嘅前輩，包括譚詠麟、李克勤、楊千嬅、李幸倪及泳兒，亦都拍片祝賀。適逢記者會呢日，亦係譚校長嘅正日生日，所以Gigi亦為對方送上生日祝福，仲話希望對方係永遠25歲。