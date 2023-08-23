炎明熹舉行首次個人演唱會 直言壓力太大冇覺好瞓
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無線娛樂新聞台報導：出道兩年嘅炎明熹Gigi，終於舉行屬於自己嘅個人演唱會喇！呢日佢開記者會宣佈，將會喺10月開騷嘅好消息，而演唱會合作單位都各派代表出席，並為Gigi送上唔同嘅祝福禮物。至於過去同Gigi合作過嘅前輩，包括譚詠麟、李克勤、楊千嬅、李幸倪及泳兒，亦都拍片祝賀。適逢記者會呢日，亦係譚校長嘅正日生日，所以Gigi亦為對方送上生日祝福，仲話希望對方係永遠25歲。
出道以嚟Gigi一直被封火星女孩，所以今次演唱會都離唔開外星宇宙主題，Gigi仲話演唱會入面會埋藏唔少密碼同樂迷交流。
話晒今次係處女個唱，Gigi直言心情相當緊張，就連發夢嘅夢境都係同演唱會有關，搞到Gigi有成個禮拜冇瞓過一場好覺呀！今次演唱會入面Gigi透露將會挑戰十幾分鐘嘅快歌medley，佢話為咗做好呢次嘅挑戰，而家已經開始運動練氣。至於問到今次After Class會唔會有機會同場演出？Gigi話佢哋嘅團歌已經好耐冇唱過，所以自己都好希望可以同其餘3位成員一齊再演出呀。
網民點睇？
好感動，睇住阿女一路成長，多謝各位前輩的認可同支持！💜
熱切期待Gi-Force！！！Gi女加油！！Good Show🔥🔥💜💜
지지 임밍헤이 OMG 💜 Oh My Gigi炎明熹 Gi-FORCE
🎉🎉期待已久🥰一定入場支持🔥💜
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台