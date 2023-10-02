炎明熹把握時間為處女個唱綵排 親回應改名及購入豪宅傳聞
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無線娛樂新聞台報導：入行兩年嘅Gigi炎明熹，嚟緊即將會迎來自己首個個人演唱會，距離開騷日越嚟越近，Gigi亦坦言心情越發緊張。趁住呢日綵排，Gigi就率先大騷新歌《Little Magic》嘅舞蹈畀一眾Gi炎粉止渴呀！
Gigi話因為自己記舞步嘅動作唔係記得好快，加上時間唔太足夠，所以只好錄低，除咗平時喺屋企練習外，連返學搭車嘅時間都唔放過呀。Gigi又指雖然自己有好多演唱會嘅Idea，但因為今次時間唔算充裕，所以今次演唱會Gigi話自己主力都係賺經驗值，等之後自己再有多啲能力，先再加入多啲自己嘅想法。
新歌《Little Magic》榮登4台冠軍歌，Gigi表示相當震驚，同時亦係鼓勵自己繼續前進嘅方式，Gigi又多謝大家嘅支持呀。有指Gigi吸金力強，近日仲成功上車購入千萬豪宅，同時亦正式改名，對於以上傳聞，Gigi承認改名為王爖熹，但就否認購入5千呎豪宅喇！
網民點睇？
Gigi 彩排都好認真繼續努力期待10 月7 號同8 號演唱會成功good Show💪💪💪👍👍👍😍💜💜💜🔥🔥🔥♥️♥️♥️👏👏👏🥰
🤩炎明熹💪🏻加油💜💜💜
支持 Gigi! 🔥🔥🔥
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台