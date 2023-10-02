炎明熹把握時間為處女個唱綵排 親回應改名及購入豪宅傳聞

無線娛樂新聞台報導：入行兩年嘅Gigi炎明熹，嚟緊即將會迎來自己首個個人演唱會，距離開騷日越嚟越近，Gigi亦坦言心情越發緊張。趁住呢日綵排，Gigi就率先大騷新歌《Little Magic》嘅舞蹈畀一眾Gi炎粉止渴呀！