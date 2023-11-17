炎明熹從小學懂積穀防飢 對大學考試全力以赴
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹參與一間銀行推廣活動啟動禮，一向都有儲蓄習慣嘅Gigi，喺理財方面絕對值得大家學習。
Gigi話家人由細已經灌輸佢積穀防飢嘅重要性，所以佢儲起嘅錢一定唔會亂用，只係喺有需要時先會動用。對用錢好謹慎嘅Gigi，都話屋企人話佢好似姑婆仔呀！
除咗有儲蓄嘅好習慣外，Gigi喺學業方面亦抱住全力以赴嘅態度，今年做咗大學生嘅Gigi，嚟緊將會迎接大學考試，雖然係一大挑戰，但Gigi話都睇到自己嘅進步，尤其係英文方面，能力都大大提升咗呀。
網民點睇？
支持Gigi🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Gigi👍👍👍
Gigi叻叻女👍🏻👍🏻👍🏻
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台