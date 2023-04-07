炎明熹生日派對數百「Gi炎粉」到賀 葉蒨文陳煒焯菲拍片祝福

無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）4月9號十八歲生日，為迎接偶像成人禮，「Gi炎粉」為偶像炮製連串生日應援活動，數百「Gi炎粉」呢日搞大型生日派對，預祝Gigi牛一，壽星女坐電動行李箱出場，跟在場fans打招呼。