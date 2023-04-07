炎明熹生日派對數百「Gi炎粉」到賀 葉蒨文陳煒焯菲拍片祝福
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）4月9號十八歲生日，為迎接偶像成人禮，「Gi炎粉」為偶像炮製連串生日應援活動，數百「Gi炎粉」呢日搞大型生日派對，預祝Gigi牛一，壽星女坐電動行李箱出場，跟在場fans打招呼。
Gigi生日會上更播出多位前輩對佢嘅祝福，包括林子祥、葉蒨文、楊千嬅、李克勤及陳煒，仲有「聲夢」好友姚焯菲、詹天文、鍾柔美及張馳豪等，可見Gigi人緣極佳，而會場內有多個Gigi打卡位，餐枱上放有Gigi應援物，「Gi炎粉」對會場佈置花盡心思，又安排一隻Gi女公仔驚喜現身，一眾「Gi炎粉」合唱生日歌，Gigi爆喊感謝大家嘅厚愛，邊唱歌邊喊，更承諾坐應援巴士打卡。
網民點睇？
㊗️ 優 Gi 良 品~炎明熹
生 日 快 樂~心 中 願 望 成 真
👉💜👈 👉🎂👈
支持Gigi , 大家是你隱形的翅膀，加油
18歲喇Gi😭💜 生日快樂🎂 好感動
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台