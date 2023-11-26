Gigi胡鴻鈞廣播劇演情侶 鄭丹瑞事隔30年再編新作
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹 胡鴻鈞 同 鄭丹瑞 呢日齊齊現身一個電台廣播劇記者會，同大家分享佢哋錄音時嘅趣事，第二次參與廣播劇嘅Gigi，就坦言今次依然緊張到成手汗狂食螺絲，佢仲同Hubert現場演繹其中一段故事，大家又覺得Gigi表現點呢？
Hubert就指雖然今次同Gigi分開錄音，又自嘲自己係一個叔叔同小朋友合作，更話冇諗過Gigi講說話可以咁流暢呀。今次主題曲由 伍仲衡 創作 余劍明 同 Hubert 主唱，呢日佢哋仲現場演唱當年嘅經典廣播劇主題曲《流離所愛》。
旦哥今次再製作廣播劇，扮演年輕版嘅Huberty就話今次經驗非常有趣，而可以同偶像旦哥合作嘅Gigi仲被爆早前偶遇嘅笑料，旦哥仲借鏡頭向阿囡投訴生日未有著落，叫阿囡快啲約自己呀。
網民點睇？
愛Gigi 😍😍😍
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台