Gigi胡鴻鈞廣播劇演情侶 鄭丹瑞事隔30年再編新作

無線娛樂新聞台報導：炎明熹 胡鴻鈞 同 鄭丹瑞 呢日齊齊現身一個電台廣播劇記者會，同大家分享佢哋錄音時嘅趣事，第二次參與廣播劇嘅Gigi，就坦言今次依然緊張到成手汗狂食螺絲，佢仲同Hubert現場演繹其中一段故事，大家又覺得Gigi表現點呢？