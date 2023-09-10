Gigi新歌初任監製望累積更多經驗 Aska聲沙就醫Yumi投更多讀書時間…
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無線娛樂新聞台報導：Gigi新歌初任監製望累積更多經驗 Aska聲沙就醫Yumi投更多讀書時間
炎明熹 鍾柔美 同 張馳豪 呢日齊齊為一個水上音樂會表演，除咗各自分頭演出之外，亦都為現場歌迷合唱。近日推出新作《回甘》嘅Gigi，今次仲首次為新歌擔任監製，不過佢就提到本來希望有更多經驗先再監製作品，不過喺身邊前輩幫忙之下今次就初試牛刀喇。
同樣有新歌推出嘅Yumi，今年踏入中學生活嘅最後一年，新歌《下一年暑假》就啱晒佢心情喇，Yumi就話除咗要面對公開試之外，心情都有啲忐忑﹐不過兼顧學業同工作之下，自己就要再努力多啲喇。
呢晚把聲有啲沙嘅Aska，話正睇醫生同針灸治療，仲對可以同觀眾邊唱邊玩覺得非常過癮咁話呀。
網民點睇？
Gigi越來越識得帶動現場氣氛💜💜💜
清 泉
& 顏 值 爆 燈
㊗️ 兩 位 工 作~學 業~齊 進 步
加………………油👊
🙆♂️🙆♀️🙆♂️🙆♀️🙆♂️🙆♀️🙆♂️🙆♀️
🤩炎明熹👍🏻💜💜💜
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台