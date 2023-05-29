炎明熹六月中赴台灣畢業旅行 陳凱琳愛鑽研炮製營養兒童餐
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）同陳凱琳（Grace）呢日以健康大使身份出席活動，兩人即場整嘢食，陳凱琳廚藝受一致好評，已為人母嘅陳凱琳，喜愛鑽研炮製營養兒童餐，而炎明熹平時鍾意煮蛋同菜。
大會又安排炎明熹玩瑜伽，見佢做拉筋伸展完全冇難度，目前等待DSE七月十九號放榜，佢趁住有空閒時間與同學去台灣畢業旅行，炎明熹將於六月中出發，已計劃好行程，佢解釋本來計劃去重慶或者台灣，最終佢哋抽籤決定！
網民點睇？
希望gigi玩得開心，叉足電返香港❤
Gigi💜💜💜
Support Goddess Gi 💜👍
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台