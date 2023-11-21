Gigi與廣西歌手合作重唱鄧麗君名曲 華麗舞衣上陣走勻香港各區

無線娛樂新聞台報導：Gigi炎明熹 呢日同 廣西歌手 黃楚權 一齊喺西九文化區Jam歌拍MV，仲邀請咗幾十位Gi炎粉一齊拍攝先睹為快。雖然當日一度落起毛毛雨，不過就完全冇阻礙拍攝，仲因為Gigi獻唱《漫步人生路》而顯得更加應景。