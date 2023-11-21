Gigi與廣西歌手合作重唱鄧麗君名曲 華麗舞衣上陣走勻香港各區
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無線娛樂新聞台報導：Gigi炎明熹 呢日同 廣西歌手 黃楚權 一齊喺西九文化區Jam歌拍MV，仲邀請咗幾十位Gi炎粉一齊拍攝先睹為快。雖然當日一度落起毛毛雨，不過就完全冇阻礙拍攝，仲因為Gigi獻唱《漫步人生路》而顯得更加應景。
Gigi話今次雖然唔係第一次唱鄧麗君呢首名曲，不過就每一次唱都覺得難度十足，仲話唔算太滿意自己嘅表現，希望以後可以再盡善盡美咁話。呢次MV除咗西九文化區之外，仲有到香港唔同地方拍攝，而歌曲亦加入唔少廣西民族文化元素。
呢日拍攝時Gigi就以一套非常華麗嘅歌衫閃閃上陣，甚少咁隆重打扮嘅佢，就話動作姿態都會相應溫婉返一啲喇。
網民點睇？
仙女Gi💜💜💜
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台