Gigi炎明熹處女個唱下周舉行 歌迷設計應援紀念品逐樣玩

無線娛樂新聞台報導：Gigi首個個人演唱會下周末舉行，而一班一直鼎力支持佢嘅歌迷，一早已經分別以購物區巨形屏幕廣告、仲有唔同巴士嘅車身廣告落力應援，而每逢入場都必不可少嘅各式應援物，更加係用心用力設計，Gigi早前就率先逐樣仔細欣賞喇。