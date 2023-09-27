Gigi炎明熹處女個唱下周舉行 歌迷設計應援紀念品逐樣玩
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無線娛樂新聞台報導：Gigi首個個人演唱會下周末舉行，而一班一直鼎力支持佢嘅歌迷，一早已經分別以購物區巨形屏幕廣告、仲有唔同巴士嘅車身廣告落力應援，而每逢入場都必不可少嘅各式應援物，更加係用心用力設計，Gigi早前就率先逐樣仔細欣賞喇。
雖然近日Gigi要忙住適應大學生活，又要同步為演唱會綵排，呢日自認心情越來越緊張嘅佢，就話會用盡最大努力為大家表演喇。佢又逐一為大家介紹唔同嘅紀念品，仲話希望下次可以同大家一齊參與設計咁話呀。
因為今次Gigi兩場演出門票有限， myTV Super 將網上獨家直播表演，有意觀眾可經以下連結購買網上通行證欣賞。
香港地區觀眾購票：https://su.tvb.com/q/9hlQPe0D
海外地區觀眾購票：https://su.tvb.com/q/hmwr0f87
網民點睇？
Gigi好勤力彩排好叻女期待演唱會成功good Show 👍👍👍👏👏👏😄💜💜💜🔥🔥🔥💪💪💪😘入場前記得食雪糕😋🍦
超期待Gi gi演唱會嘅氣氛🔥🔥🔥💜💜💜
Gi持🔥🔥🔥🔥
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台