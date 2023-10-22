Gigi埋首大學首次考試補場待明年 「張帥」梁柄現身澳門再拍港劇勁親…
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無線娛樂新聞台報導：Gigi埋首大學首次考試補場待明年 「張帥」梁柄現身澳門再拍港劇勁親切
早前因為颱風影響而要將首次個唱其中一場延期舉行嘅 炎明熹，事後喺社交平台提到表現仲有唔少改善空間，又對延期同觀眾道歉。呢日Gigi到澳門出席一個電影主題音樂會，仲特別以唔同方法演繹哥哥 張國榮 嘅《今生今世》。
Gigi又提到唔少觀眾都非常關注嘅補場安排，可能要到明年初先有機會進行，而佢亦開始準備大學生活嘅首次考試喇。要同時兼顧學業同繁忙嘅音樂事業，Gigi就話想養寵物陪吓自己，不過問到想養邊類型時，佢就話最緊要係冇毒嘅就OK，因為自己咩動物都鍾意咁話呀。
呢日仲有 泳兒 陳妍希 同幾位內地藝人參與，而近日喺《香港人在北京》現身扮演歌手 張帥，已經14年未有喺港劇出現嘅佢，仲話同大家合作非常有親切感，雖然近年集中內地工作，不過佢就話對再拍劇無任歡迎，只要檔期安排到一定會再同大家見面呀。
網民點睇？
補場演唱會等你，不用急💪🏻💪🏻💪🏻Gigi 演唱今世今生非常動聽，現場掌聲海量不斷💜
尋晚係現場聽到Gigi真情演繹正到爆💜🥰
Gigi 炎明熹演唱會幾時開都唔緊要,最主要做好大學考試準備就Ok 我哋Gi 粉喺背後永遠支持你同等你演唱會好消息😍🔥🔥🔥💜💜💜♥️♥️♥️👍👍👍👏👏👏😘
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台