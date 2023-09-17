Gigi辦義賣賀出道兩周年 排練演唱會舞蹈開學有新體驗
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無線娛樂新聞台報導：大學新鮮人 炎明熹 呢日慶祝出道2周年同演唱會門票售罄，同一班Gi炎粉舉辦慈善義賣，唔止有周邊同Gigi同大家親手製作嘅月餅，仲有Gigi親自繪製嘅布袋，俾大家公開競投行善。
Gigi仲提到繪畫主題其實係由Fans啟發，加上自己嘅諗法就完成喇。距離演唱會時間唔係剩返太多，Gigi就提到已經開始密集練舞，不過舞蹈老師就發現Gigi要非常特別嘅訓練方式喇。
今年正式成為大學生嘅佢，除咗主動認識新朋友之外，仲喺校園遇見小學舊同學，令佢新學年一開始已經非常開心喇。
網民點睇？
期待Gi-Force演唱會💜
支持Gigi💜💜真係好有意義的一個活動😆😆可以同Gigi一齊做善事真好開心💜💜期待Gigi的個人演唱會🔥🔥
Gigi 🤩🤩💖💖
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台