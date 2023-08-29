炎明熹清遠登台冒著傾盆大雨落力獻唱 用歌聲發放溫暖
廣告
無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）、梁漢文、李克勤、Twins及李思捷等，前晚出席喺清遠體育中心舉行「粵港之星群星演唱會」，雖然演唱會中段下傾盆大雨，各歌星同觀眾們仍冒雨繼續堅持到最後。
Gigi不管刮風或下雨，仍然落力獻唱《好想約你》，現場伴隨著雨聲及雷聲，Gigi不時熱情向在場觀眾揮手，見Gigi咁敬業演出，用歌聲送上溫暖，令在場Gi炎粉們相當感動，深得粉絲心，難怪Gigi受歡迎程度越來越高！
網民點睇？
專業🔥炎明熹👍🏻👍🏻👍🏻
真心欣賞Gigi👍，加油💪
炎粉与Gigi风雨同行💜💜
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台