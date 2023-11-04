炎明熹透露明年補場有機會改地點加場 洪嘉豪提早換季全身汗死頂

無線娛樂新聞台報導：年尾係各大音樂頒獎禮陸續開始舉行頒獎禮嘅日子，許廷鏗、炎明熹（Gigi）、洪嘉豪、MC張天賦、陳蕾及林智樂等，呢日現身頒獎禮記招，許廷鏗最近推出新歌MV疑似搵好友欣宜客串，佢接受訪問時直認不諱，指MV係二人一齊創作，透露好友欣宜依家精神澎湃，已邀請欣宜擔任下月個唱嘉賓。