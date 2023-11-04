炎明熹透露明年補場有機會改地點加場 洪嘉豪提早換季全身汗死頂
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無線娛樂新聞台報導：年尾係各大音樂頒獎禮陸續開始舉行頒獎禮嘅日子，許廷鏗、炎明熹（Gigi）、洪嘉豪、MC張天賦、陳蕾及林智樂等，呢日現身頒獎禮記招，許廷鏗最近推出新歌MV疑似搵好友欣宜客串，佢接受訪問時直認不諱，指MV係二人一齊創作，透露好友欣宜依家精神澎湃，已邀請欣宜擔任下月個唱嘉賓。
炎明熹近排忙緊準備大學考試，呢日佢有抽空出席，炎明熹對得獎抱平常心，又指自己比較內向，出席頒獎禮未係好慣，炎明熹預計要明年開補場，不過佢話未必有機會再喺九展舉行，一來場地冇期、二來又撞咗考試時間，炎明熹透露可能改喺會展舉行，希望到時可以加場。
林智樂角逐新人獎，雖然有唔少勁敵，不過佢對獎項有信心，林智樂自爆首次出席頒獎禮記招緊張到瞓唔著，此外，唔少歌手喺呢次頒獎禮記招著新季冬裝現身，佢哋喺烈日當空下就唔係人人頂得順，MC張天賦大騷麒麟臂，洪嘉豪全身汗仍繼續死頂！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台